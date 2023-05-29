Атака дронів по Миколаївщині: Кім розповів про наслідки
У результаті обстрілу сталося займання на відкритій території берегової лінії
Станом на ранок понеділка, 29 травня, у Миколаївській області зафіксовані удари російських окупантів по трьох громадах. У небі над регіоном цієї ночі було збито три ворожі дрони. Про це повыдомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три з них знищено в небі над Миколаївщиною», – зазначив Кім.
Російські окупанти вчора близько 11-го дня обстрілював Очаків. В результаті сталося займання на відкритій території берегової лінії. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також у неділю, 28 травня, з 11:07 та 12:48 війська РФ завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.
А ввечері в неділю було зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Уже під ранок понеділка в Баштанському районі о 05:15 війська РФ завдавали ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань - ні.
Як повідомлялося, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Три дрони знищено в небі над Миколаївщиною, ще один – над Одещиною.
Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.
Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи. Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
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