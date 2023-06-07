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Катастрофа на Херсонщині: підтоплено понад тисячу будинків, рівень води збільшуватиметься (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катастрофа на Херсонщині: підтоплено понад тисячу будинків, рівень води збільшуватиметься (відео)
Наслідки підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року
фото з соцмереж

Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась

Інтенсивність підтоплення на Херсонщині, внаслідок підриву Каховської ГЕС, зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин», – йдеться в повідомленні.

Цієї ночі вже почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась.

Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на Правобережжі Херсонщини.

Також Прокудін додав, що вночі до місцевої влади звернулось п’ятеро жителів Лівобережжя. Станом на 6:00 ранку евакуйовано 1457 людей.

Зазначимо, станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина окупанти війна

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