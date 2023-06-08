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Зеленський приїхав на Херсонщину (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський приїхав на Херсонщину (відео)
Робоча поїздка на Херсонщину Володимира Зеленського, 8 червня 2023 року
фото: Офіс президента

Глава держави провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи», – йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС Володимир Зеленський Херсонщина

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