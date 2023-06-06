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Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації
Підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року
фото: Роман Мрочко / Facebook

Внаслідок атаки росіян двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення

У той час, коли в Херсон евакуюють людей із небезпечних населених пунктів внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати місто. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон… Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки росіян двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення, виконуючи евакуацію людей.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина війна окупанти

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