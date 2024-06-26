Росія скинула авіабомбу на Селидове, пошкоджені будинки та будівля ДСНС

В результаті атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль

Вранці 26 червня російські війська в черговий раз атакували селище Селидове в Донецькій області. Ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500. Про це повідомила Селидівська військова адмінстрація.

«Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу ФАБ-500», - повідомили у військовій адміністрації міста.

В результаті атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу Державної службм України з надзвичайних ситуацій, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

Також відомо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.

До слова, російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.