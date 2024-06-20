ЗСУ просунулися на Харківському напрямку: аналіз ISW

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру

ЗСУ відбили Тихе та просунулися на Харківщині. Водночас російські війська посилили атаки на Сіверському напрямку та просунулися в районі Роздолівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно відбили Тихе та просунулися на північний схід від Харкова. Геолокаційні кадри показують, що українські війська також нещодавно відбили райони в південній і центральній частині. Речник Харківського угруповання військ України полковник Юрій Повх заявив, що українські сили «заблокували» десятки російських військових у невизначеному укріпрайоні у Вовчанську.

19 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Речник української бригади, яка діє поблизу Сватового, повторив занепокоєння тим, що російські війська стягнули резерви на Сватівський напрямок для наступу на Борову. Зазначається, що російські війська, можливо, намагаються перекрити українські наземні лінії зв’язку, щоб ізолювати українські сили у рамках підготовки до можливих наступальних дій на Боровому напрямку.

Російські джерела стверджували, що російські війська посилили атаки на Сіверському напрямку та просунулися в районі Роздолівки. Український військовослужбовець, який воював на Сіверському напрямку, заявив, що російські війська в цьому районі здебільшого атакують невеликими підрозділами піхотних груп до десятка бійців.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжували наступальні операції в цьому районі 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися в центрі Калинівки.

Російські джерела стверджували, що 18 і 19 червня російські війська просунулися в Торецькому напрямку (на південь від Часового Яру і на захід від Горлівки), але ISW не може перевірити ці заяви.

Російські війська продовжували наступальні дії на Авдіївському напрямку, але не зробили підтвердженого наступу 18 і 19 червня. Також окупанти нещодавно здійснили обмежене просування на захід від Донецька, наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська здійснили незначне просування на північ від Корсуньки (на північний схід від Кринок), але це просування, швидше за все, не відбулося протягом останніх 24 годин. 18 і 19 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.