Чергова жертва коронавірусу. Всесвітня виставка мобільної індустрії скасована



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Виставка мала проходити у Барселоні 24-27 лютого 2020 року

Генеральний директор GSMA Джон Гофман, який організовує найбільшу виставку мобільних технологій MWC 2020, оголосив, що спалах коронавірусу зробив заплановану виставку «неможливою».

Про це пише The Verge.

Гендиректор повідомив про це у заяві, яку надіслав електронною поштою.

Приводом стала відмова великих компаній від участі у виставці через епідемію коронавірусу. Йдеться, зокрема, про Intel, Vivo, NTT Docomo, Sony, Amazon, LG, ZTE, Nvidia і Ericsson.

Виставка мала проходити у Барселоні 24-27 лютого 2020 року.

GSMA Mobile World Congress, також відома під назвою MWC — зібрання світової мобільної індустрії, до складу якого входять міжнародна виставка мобільних технологій та конференція видатних CEO, які представляють операторів мобільного зв'язку, виробників обладнання, постачальників технологій, власників та постачальників контенту зі всього світу.

Виставку організовують з 1987 року, в Барселоні її проводять з 2013-го.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.