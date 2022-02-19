Черговий вибух у Луганську: горить газова АЗС (відео)
Раніше вибух стався на одній з ділянок газопроводу, що прокладено на околицях міста
У Каміннобродському районі окупованого Луганська пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці повідомляють, що злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.
Відео з місця події опублікував Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает».
Раніше аналогічний вибух, що спричинив пожежу, відбувся в іншому районі окупованого міста: за попередніми даними, вибухнув газопровід в районі Малої Вергунки.
Як вже встигла заявити призначена бойовиками директорка «Луганськгазу», причиною обох вибухів, нібито, є диверсія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну.
Також повідомлялося, що бойовики гатять із забороненої зброї і самі публікують відеодокази.