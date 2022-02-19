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    Черговий вибух у Луганську: горить газова АЗС (відео)

    Другий потужний вибух пролунав в окупованому обласному центрі Луганщини - Черговий вибух у Луганську: горить газова АЗС (відео)
    Другий потужний вибух пролунав в окупованому обласному центрі Луганщини
    фото: УП

    Раніше вибух стався на одній з ділянок газопроводу, що прокладено на околицях міста

    У Каміннобродському районі окупованого Луганська пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці повідомляють, що злетіла у повітря газова заправка. На місці події розпочалася серйозна пожежа.

    Відео з місця події опублікував Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает».

    Раніше аналогічний вибух, що спричинив пожежу, відбувся в іншому районі окупованого міста: за попередніми даними, вибухнув газопровід в районі Малої Вергунки.

    Як вже встигла заявити призначена бойовиками директорка «Луганськгазу», причиною обох вибухів, нібито, є диверсія.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, бойовики планують здійснити на окупованій території серію терористичних актів, щоб у подальшому звинуватити у них Україну.

    Також повідомлялося, що бойовики гатять із забороненої зброї і самі публікують відеодокази.

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    Теги: вибух теракт бойовики на Донбасі «ЛНР» ОРДЛО
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    Черговий вибух у Луганську: горить газова АЗС (відео)