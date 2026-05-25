Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії

Київська консерваторія постраждала під час обстрілу у ніч на 24 травня 2026 року

Національна музична академія України веде свою історію з 1863 року

Внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч зазнала пошкоджень будівля Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київської консерваторії), що розташована у самому центрі міста на Майдані Незалежності. Про це повідомив професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Максим Тимошенко, інформує «Главком».

За словами професора, під час обстеження покрівлі історичної будівлі фахівці виявили місце влучання уламка. Крім того, вибухова хвиля завдала значної шкоди склінню закладу – загалом у приміщеннях консерваторії пошкоджено 32 вікна.

Пошкодження покрівлі консерваторії у Києві фото: Максим Тимошенко/Facebook

Наразі у будівлі оцінюють повні масштаби завданих збитків та готуються до проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт, аби захистити унікальну залу та навчальні класи від негоди.

Національна музична академія України – вищий державний музичний навчальний заклад IV рівня акредитації, веде свою історію з 1863 року, займає провідне місце серед музичних вузів України та одне з провідних у світі.

Національна музична академія України фото: Вікіпедія

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Наразі рятувальники продовжують працювати у Шевченківському та Подільському районах. Для розбору та вивезення конструкцій пошкоджених будівель застосовується важка інженерна, а також роботизована техніка.Завершити роботи на об'єктах у Києві, які постраждали внаслідок російської атаки на Україну, планують сьогодні.