Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 16-17 травня

Фотоекспозиція про Український Дім дасть можливість поглянути на будівлю під зовсім іншим кутом

Цими вихідними столиця пропонує насичену культурну програму. У театрах Ірма Вітовська влаштує емоційні «гойдалки» у виставі про наше сьогодення, а Віталіна Біблів розкаже неймовірну історію про «Білку», що бачила ціле століття. Якщо ж захочеться тиші та сенсів – варто йти на «Слова між нотами» Наталії Лелюх.

Для тих, хто налаштований на візуальне мистецтво, Київ підготував справжні «козирі»: від величезної ретроспективи Івана Марчука до фотоекспозиції про Український Дім, де на будівлю можна поглянути під зовсім іншим кутом. А розбавити інтелектуальне дозвілля допоможуть сонячні треки MamaRika та космічний релакс у Планетарії.

«Главком» підготував добірку подій на 16-17 травня, які варто відвідати.

Зміст

Музеї

«Архітектура взаємин»

Український Дім вирішив подивитися на свою будівлю очима відвідувачів – фотовиставка «Архітектура взаємин» об'єднує світлини від 74 учасників.

Команда проєкту отримала понад 300 заявок на участь у виставці та 2000+ фотографій, з яких до експозиції відібрала 161 зображення, що показує будівлю зсередини та ззовні. Тут можна побачити Український Дім таким, яким ви, можливо, його ще не бачили.

Коли: 7 травня – 7 червня 2026 року.

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2 (5 поверх).

«Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник»

Ілля Рєпін – класик реалізму, що зробив значний внесок у формування мистецького канону. Один із ключових гравців на імперській культурній сцені, художник, водночас, відіграв помітну роль у конструюванні українського козацького міфу та в українській культурі загалом. Його ідентичність була результатом інтелектуальної праці – глибокого занурення в національну історію та діалогу з українською елітою, зокрема, з Дмитром Яворницьким, Василем Тарновським, Миколою Костомаровим. У складних координатах кінця ХІХ століття, у часи тотальної несвободи та антиукраїнських законів, Рєпін візуалізував ідеї, що й сьогодні слугують символом вітальної сили українців та національного спротиву.

Зберігаючи найбільшу в Україні колекцію робіт Рєпіна, Національний музей «Київська картинна галерея» представить широку панораму його творчості. Серед представлених в експозиції полотен − драматична «Голгофа», експресивний «Миколай Мирлікійський…», а також психологічний «Поприщин», створений за сюжетом повісті Миколи Гоголя. Українську тему увиразнюють подорожні начерки батьківщиною 1880 року: хата, постаті селян, зарисовки козацької атрибутики. Портрет Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка та посмертний портрет історика Миколи Костомарова оприявнюють глибокий зв’язок і повагу митця до видатних постатей національної культури.

Сьогодні, у часи російської агресії, полотна Рєпіна набули нового звучання. Його «Запорожці…» стали символом народного опору: сучасні захисники впізнають себе в героях майстра, реконструюючи знамениті образи у світлинах.

Коли: з 15 травня до 30 вересня 2026 року. Презентація виставки відбудеться 13 травня о 17:00.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

«Іван Марчук. Музейні колекції»

В історичній будівлі у середмісті Києва відкривається постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука. Вона розміщена в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Проєкт «Іван Марчук. Музейні колекції» об’єднав роботи з фондів одинадцяти музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, з особливим акцентом на 1980–2000-х – періоді, який вважають «золотими роками» митця.

Центральним елементом експозиції стала «Шевченкіана» – унікальний тематичний цикл у творчості Марчука, всі роботи якого зберігаються в музейних колекціях. Саме за нього художник був відзначений званням лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997).

Серед ключових експонатів виставки – портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму «Осяяння» режисера Володимира Денисенка.

Окрему увагу приділили українським пейзажам, виконаним у фірмовій техніці пльонтанізму, яка стала візитівкою художника. Спеціально для цієї виставки Іван Марчук передав три нові абстрактні роботи, створені у Відні у 2024 році.

Коли: з 12 травня, 11:00–18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: вул. Шовковична, 17/2, вхід із вул. Пилипа Орлика, 4 (ст. м. «Арсенальна»).

«Дотик»

Виставка графічних робіт творчого подружжя Ніни та Юрія Морозових. Ніна Морозова працювала художницею-постановницею на телебаченні, художницею видавництва «Мистецтво», займалася монументальним живописом та іконописом. Юрій Морозов був художником-декоратором на Національному телебаченні та в Молодому театрі, займався іконописом.

В експозиції представлені роботи, які тривалий час були поза публічним показом: графічні портрети рідних і друзів, виконані простим олівцем, акварелі Ніни Морозової в техніці a la prima (в один підхід), графічні серії Юрія Морозова.

Коли: до 20 травня (щодня з 9:00 до 18:00).

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

«Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва завершується ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Ця експозиція є найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука представлено на чотирьох поверхах, вони демонструють шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Коли: до 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

«Київська перепічка»

«Київська перепічка» – щемка і провокативна моновистава-гойдалка Ірми Вітовської в якій через особистий досвід розповідається про життя і мрії українців після повномасштабного вторгнення. Ця вистава – суміш протилежних емоцій і жанрів: від сліз до сміху, від лірики до помсти, від інтимної сповіді до радикальної фантасмагорії.

Ідея та постановка – Ірма Вітовська.

Коли: 16 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Особистості», вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника.

«Сойчине крило»

Драматична історія Івана Франка «Сойчине крило» про піднесені, щирі почуття розкриє силу любові, яка навіть через довгі роки стає для багатьох надією, порятунком та дозволяє пробачити всі образи. Глядачі пронесуться через усе життя героїв – крізь біль, страждання від втраченого кохання та разом з головною героїнею відчують проблиск світлого майбутнього.

Зворушлива постановка «Сойчине крило» дозволить поглянути на долю жінки – Марії. Багато років тому вона зробила помилку – піддалася ірраціональним почуттям, які привели до емоційних та фізичних страждань. Але зараз у неї можливість все виправити, адже в її житті з’являється перша любов… Чи вдасться закоханим знову бути щасливим? Дізнайтеся це разом з акторами театру.

Коли: 16 травня, 14:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

«Серцеїдки»

Кожна жінка унікальна. Кожна жінка неймовірна та красива. Коли разом збирається вісім жінок, то розбігаються очі. А що робити, якщо всі вони пов’язані з одним чоловіком, який раптово зник? Безліч секретів, інтриги, загадки – все це очікує вас у спектаклі «Серцеїдки».

Детективна комедія за мотивами французького письменника Р.Тома «Вісім жінок» з надзвичайно непередбачуваним фіналом.

У ролях: Анна Кошмал, Віра Кобзар, Дарія Петрожицька, Катерина Варченко, Ксенія Вертинська, Наталія Васько, Олена Петрова (Астрая), Світлана Золотько.

Коли: 16 травня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

«Білка, яка прожила 100 років»

Ви колись бували у Швеції? Навіть, якщо ні – то ви точно маєте знати, що столиця Швеції – затишне місто Стокгольм. У самісінькому центрі Стокгольму є надзвичайний парк, що носить назву «Скансен» і в цьому парку живе дуже багато білок. Тваринки вони милі та смішні, але мають облізлі хвости, бо недоїдають. «Як так? Їх же напевне годують туристи» – подумаєте ви і будете мати рацію. Але у білок в парку «Скансен» просто жахлива пам’ять: вони ховають горіхи і потім забувають де їх закопали, тому і голодують.

За цими білками дуже любить спостерігати головна героїня цієї вистави, яка нічого не забуває. Все 20 сторіччя, вона вчилася любити і відпускати тих, кого полюбила, вчилася приймати себе і оточуючих. Хтось сприймав її, а хтось просто не помічав, що вона існує. Її життя здається маленьким та незначним у масштабі подій цілого століття, але хіба так буває, щоб чиєсь життя було неважливим?

Її життя – сентиментальна, затишна, весела і зворушлива історія тривалістю у 100 років. Вона довго шукала, кому ж довірити свої секрети. Шукала когось, хто зможе зрозуміти її, когось хто здатен розповісти її історію в театрі. Цим «кимось» виявився режисер Стас Жирков, який одного дня годуючи білок у Маріїнському парку раптом зрозумів, що настав час світові дізнатися про Білку, яка прожила ціле століття.

Вона говоритиме з вами зі сцени театру «Золоті ворота» голосом Віталіни Біблів, використовуючи її почуття гумору та фантазію. То як? Ви готові почути неймовірну історію однієї маленької і незначної білки, яка прожила сто років?

Коли: 17 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Планета Земля: від народження до світанку людства

«Планета Земля: від народження до світанку людства» – новинка, яку пропонує Київський Планетарій. Глядачам пропонують здійснити захоплюючу подорож у минуле та перенестися у ті часи, коли відбулося народження планети Земля. Глядачі стануть свідками приголомшливої трансформації планети Земля від часу її утворення до появи людства.

Коли: 16-17 травня, 17:00.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

«Слова між нотами»

Вечір, у якому звучить ніжність. Коли слова торкаються серця, а музика стає продовженням почуттів…

На сцені – Наталія Лелюх – лікарка, волонтерка, блогерка, авторка проникливих віршів про життя, любов і справжність. І поруч – голоси, що огортають теплом: солістка Капели Ревуцького Анна Зарецька та квартет «КаРе» – музика, в якій можна сховатись від усього зайвого.

Це буде вечір про емоції, важливі слова про життя, про смерть і про нове життя, сказані пошепки, про любов – різну, але завжди справжню.

Коли: 17 травня, 17:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45А.

Zwyntar з концертом просто неба

Український дарк-кантрі гурт Zwyntar виступить у Києві з особливим концертом просто неба. Feels Garden. Гітари, банджо, дивні перкусії, двоголосся й тексти, написані наче на нескінченній трасі Долини Смертної Тіні – все це Zwyntar/

У піснях гурту є місце і світлу, і темряві. Zwyntar створюють особливий настрій, де кожна пісня – окрема подорож, де зал співає, танцює, сміється і плаче разом із музикантами. Цього разу у програмі – знайомі треки та нові пісні. Тут можна буде почути «Мексиканця», проплисти у найкращій компанії на «Човні» і перенестися на примарному потязі на самій Південь, що межує із пеклом.

Коли: 17 травня, 18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Підпільний стендап

Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Женя Коротков. Комік з акторською подачею, який змусить вас одночасно сміятись і плакати. В його жартах ви точно впізнаєте себе. Шоуранер «Підпільних Розгонів».

Настя Зухвала – стендап-комікеса, ведуча, коментаторка, колумністка, сценаристка.

Євген Євсюков. Український стендап комік, резидент Comedy Room Kyiv

Ксенія Швець. Театральна режисерка, яка осліпла від великого мистецтва. Не бачить проблем в житті. Переможниця розсміши коміка яка не побачила свій виграш. Ведуча проєкту подкаст наосліп. Письменниця, яка не написала жодної книжки.

Коли: 16 травня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Культурний стендап Лєри Мандзюк

Лєра Мандзюк – одна з найвідоміших представниць української комедійної сцени, чий гумор побудований на гострій самоіронії та закарпатському колориті. У своїх виступах артистка відверто рефлексує над власним життям, перетворюючи буденні ситуації та сімейні історії на влучні монологи.

Нова програма обіцяє фірмову зухвалість у поєднанні з щирістю, за які глядачі й цінують виступи комікеси. Це нагода почути нові жарти від зірки жанру, яка стала орієнтиром для багатьох сучасних стендаперів.

Коли: 17 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.