Київ Новини
Атака на Київ 24 травня: названо терміни закінчення робіт на завалах у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
фото: ДСНС Києва
У Києві відучора тривають роботи з ліквідації наслідків масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 24 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Наразі рятувальники продовжують працювати у Шевченківському та Подільському районах.

Зокрема, на місці руйнування з п'ятого по перший поверхи житлової п’ятиповерхівки, де напередодні загинуло двоє людей, від ДСНС для проведення аварійно-відновлювальних робіт задіяно 53 надзвичайники та 16 одиниць техніки.

Для розбору та вивезення конструкцій пошкоджених будівель застосовується важка інженерна, а також роботизована техніка.

Завершити роботи на об'єктах у Києві, які постраждали внаслідок російської атаки на Україну, планують сьогодні
Завершити роботи на об'єктах у Києві, які постраждали внаслідок російської атаки на Україну, планують сьогодні. ‎Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. ‎«Ідуть активні роботи, ми ще розбираємо завали. Ми плануємо за цю добу, якщо не буде ніяких змін, закінчити», – сказав ‎він. 

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії
