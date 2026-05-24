У Києві кур'єр везе замовлення на тлі зруйнованого Росією ТРЦ. Фото, що вразило мережу

Надія Карбунар
Кур'єр на тлі пожежі у торгово-розважальному центрі «Квадрат»
фото: ДСНС Києва
Мешканці столиці сприйняли фото як символ незламності українців

Рятувальники Києва після масованої російської атаки на столицю опублікували світлину, яка розчулила мережу. На знімку кур'єр везе замовлення на тлі пожежі у торгово-розважальному центрі «Квадрат». Про це повідомляє «Главком».

У мережі сприйняли фото як символ незламності українців: «Нічо, кур'єр везе – і ми вивеземо»,

Щоправда, деякі коментатори висловлювали жаль, що кур’єру доводиться працювати у такий час та припускали, що це не від доброго життя.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

Театр Франка постраждав через атаку РФ. Нищук звернувся до глядачів
Історична будівля Нацбанку постраждала через нічну атаку РФ: Пишний зробив заяву
У Києві кур'єр везе замовлення на тлі зруйнованого Росією ТРЦ. Фото, що вразило мережу
У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють
Який вигляд має Біла Церква після влучання «Орєшніка» (відео)
Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

