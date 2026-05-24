У Києві кур'єр везе замовлення на тлі зруйнованого Росією ТРЦ. Фото, що вразило мережу
Мешканці столиці сприйняли фото як символ незламності українців
Рятувальники Києва після масованої російської атаки на столицю опублікували світлину, яка розчулила мережу. На знімку кур'єр везе замовлення на тлі пожежі у торгово-розважальному центрі «Квадрат». Про це повідомляє «Главком».
У мережі сприйняли фото як символ незламності українців: «Нічо, кур'єр везе – і ми вивеземо»,
Щоправда, деякі коментатори висловлювали жаль, що кур’єру доводиться працювати у такий час та припускали, що це не від доброго життя.
Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.
Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.
Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.
Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».
