Київ та область накриють грози: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 20 травня, на території Київської області та столиці прогнозується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, а вдень очікуються сильні грози. Фахівці оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Упродовж дня у столичному регіоні дутиме північний вітер зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Температура повітря по Київській області вночі становила 12–17° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–27°. У Києві вночі було близько 15° тепла, а денна температура прогріється до комфортних 23–25°.

Попередження про небезпечні погодні явища у Києві та області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

За даними Укргідрометцентру, грози прогнозуються також у більшості регіонів України, крім західних областей. У південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирській областях можливий град та шквали 15–20 м/с.

Також у середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними.

Нагадаємо, учора, 19 травня, у Києві різко погіршилася погода. Синоптики оголосили у столиці перший рівень небезпеки. Укргідрометцентр зазначав, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 травня у столиці очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.