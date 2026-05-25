Удар по Києву 24 травня пошкодив офіси шести українських та закордонних медіа (фото)

Внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 24 травня постраждали офіси шести медіа. Про це повідомляє «Главком».

УНІАН

Зокрема, пошкоджений офіс інформаційного агентства УНІАН. Про це повідомив шеф-редактор видання Михайло Ганницький на своїй фейсбук-сторінці. Вибухова хвиля вибила вікна в будівлі редакції.

Ганницький коротко відреагував на те, що сталося. «Нічого. Полагодимо», – написав він.

Пошкоджений обстрілом офіс «Уніан» фото: Михайло Ганницький

«Реальна газета»

Також постраждав офіс релокованого з Луганська онлайн-медіа «Реальна газета». У приміщенні вибиті вікна, частина штукатурки обвалилася, пошкоджені меблі та техніка. Про це редакція повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

У приміщенні редакції не залишилося жодного цілого вікна фото: «Реальна газета»

Меблі в редакції або значно постраждали, або були знищені фото: «Реальна газета»

Редакція займається відновленням роботи фото: «Реальна газета»

«Ґрати»

Головна редакторка медіа «Ґрати» Тетяна Козак повідомила, що вибухова хвиля пошкодила внутрішні приміщення, зокрема їхній редакційний офіс та аудіостудію подкастів.

«Шелтер»

Редакція онлайн-медіа «Шелтер» повідомила, що пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, де розташований офіс видання. За інформацією медіа, ніхто зі співробітників не постраждав. Власниця та шеф-редакторка «Шелтера» Світлана Шереметьєва зазначила, що попри значні пошкодження приміщення, редакція продовжує працювати у штатному режимі.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю бізнес-центру у Шевченківському районі, де розташоване редакційне приміщення «Шелтер» фото: Шелтер/Facebook

Попри пошкодження офісу редакція продовжує роботу у штатному режимі фото: Шелтер/Facebook

ARD

Серйозних пошкоджень також зазнала студія німецького суспільного мовника ARD. Студія була частково зруйнована, ймовірно, вибуховою хвилею, яка повибивала вікна й обвалила деякі стіни. На момент удару співробітників редакції в студії не було.

DW українською

Також внаслідок російської атаки по Києву було пошкоджено офіс київського бюро DW українською. Про це медіа повідомило на своїй фейсбук-сторінці. Керівник київського бюро DW Микола Бердник розповів, що через вибухові хвилі в офісі суттєво зазнали пошкоджень вікна та стелі. За його словами, ніхто з працівників не постраждав, а журналісти продовжують працювати. «Хоча Київ дедалі сильніше потерпає від російського повітряного терору, мотивація журналісток та журналістів DW, які працюють в Україні, залишається незламною», – зазначив Бердник.

Вибиті вікна в офісі DW українською фото: DW українською/Facebook

Пошкоджений офіс DW українською фото: DW українською/Facebook

Реакція Національної спілки журналістів України

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із журналістами, редакціями та працівниками медіа, які постраждали внаслідок однієї з наймасштабніших російських ракетно-дронових атак на Київ. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України. Сергій Томіленко.

«Російська атака знову зачепила інфраструктуру, яка забезпечує право суспільства на доступ до незалежної інформації. НСЖУ документує злочини проти журналістів і медіа, інформує міжнародних партнерів – Європейську та Міжнародну федерації журналістів, міжнародні правозахисні та медійні організації – і наполягає на належній міжнародній реакції та притягненні Росії до відповідальності», – написав Томіленко.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Наразі рятувальники продовжують працювати у Шевченківському та Подільському районах. Для розбору та вивезення конструкцій пошкоджених будівель застосовується важка інженерна, а також роботизована техніка.Завершити роботи на об'єктах у Києві, які постраждали внаслідок російської атаки на Україну, планують сьогодні.