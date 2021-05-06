Після локдауну в Києві відновлюють роботу ярмарки (адреси)

Інспектори суворо перевірятимуть дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках

З 5 травня в Києві відновили роботу продуктові ярмарки. Сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, сільськогосподарські – 8-9 травня. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«Ми розуміємо, навесні особливо хочеться мати на столі свіжі овочі та фрукти як джерело натуральних вітамінів. Проте мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія Covid-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю», – зазначив Кулеба.

Сезонні ярмарки

6 травня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

7 травня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

8 травня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

9 травня (неділя) у:

Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

Сільськогосподарські ярмарки

8 травня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

9 травня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна).

Кулеба зазначив, що дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі, інспектори благоустрою.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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