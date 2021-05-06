Київ знову в лідерах: за добу понад 600 нових хворих на коронавірус

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві зменшується

У столиці різке зростання кількості виявлених нових випадків Covid-19

За минулу добу, 5 травня, у Києві коронавірус виявлено у 622 людей. Це на 479 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 травня було 143 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 197357 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 124611 осіб,

померли 4697 осіб.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 119488 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 126 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 73 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 101842 особи,

померли 2407 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2097024 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 5 травня зафіксовано 6038 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 5 травня у Києві зроблено 5608 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 1886 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 4 травня в Києві виявили 143 хворих на коронавірус, померли 16 осіб

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.