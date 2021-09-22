Чи покращилися дороги в Україні – думка громадян

Українці кажуть, що помітили зміни у стані доріг

Соціологи з'ясували, скільки українців помітили поліпшення стану доріг

В Україні більшість громадян помітили поліпшення стану доріг після ремонту протягом останнього року. Такі дані опитування соцгрупи «Рейтинг», який провели у середині вересня.

Так, помітили поліпшення якості дорожнього полотна після ремонту 82% опитаних, не побачили істотної різниці всього 17%.

Опитування також показало, що 64% українців задоволені діяльністю «Укравтодору» в Україні, 29% – протилежної думки.

В цілому серед сфер інфраструктури, де останнім часом відбувається модернізація, українці найвище оцінили стан доріг.

У той же час, дороги (50%) і залізниця (42%) – інфраструктурні галузі, які, на думку опитаних, потребують найбільшої підтримки держави. 18% вважають такими галузями пошту і туризм, 13% – річкові порти, 9% – аеропорти.

Згідно з опитуванням, 77% автовласників готові користуватися платними автомагістралями, якщо вони будуть якісними, безпечними та мати обмеження швидкості 130 км/год.

Нагадаємо, із 2009 по 2021 українці роки подавали до суду на Державне агентство автомобільних доріг 92 рази. З них 65 разів перемогли. Тобто виграли суд у «Укравтодору» 70% позивачів.

Нещодавно стало відомо, що Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що входить до сфери управління «Укравтодору», прозвітувала про 73,5 млн збитків за перше півріччя 2021 року.

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