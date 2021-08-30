Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків

До складу «Автомобільних доріг України» входять 33 дочірніх підприємств. За другий квартал 2021 року чистий збиток отримали 18 з них

Компанія «Автомобільні дороги України» прозвітувала про мільйонні збитки за перше півріччя

Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що входить до сфери управління «Укравтодору», прозвітувала про 73,5 млн збитків за перше півріччя 2021 року. Про це йдеться у звіті про виконання фінансового плану компанії, повідомляє «Марлін».

У пояснювальній записці підприємства збитки обґрунтовуються низкою факторів:

недостатнім обсягом доходів від виконання дорожніх робіт;

витратами на утримання виробничих баз, які не використовуються у господарській діяльності дочірніх підприємств;

визнання штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків, розрахунків за газ та електроенергію.

До складу автомобільних доріг України входять 33 дочірніх підприємств. За другий квартал 2021 року чистий збиток отримали 18 з них. Найбільші збитки отримали Луганський облавтодор – 7,9 млн грн; Рівненський – 7,2 млн грн та Черкаський – 7,2 млн грн. Найбільші прибутки отримали автодори Миколаївської області у сумі 6,1 млн, Донецької – 3,4 млн грн і Сумської – 3,2 млн грн.

Державна компанія «Автомобільні дороги України» також управляє оздоровчим комплексом «Поділля» на Хмельниччині і пансіонатом «Дорожник» неподалік Бердянську, що в Запорізькій області. Обидва об’єкти також прозвітували про збитки на суму 800 тис грн за другий квартал цього року.

Станом на червень «Автомобільні дороги України» мають боргових зобов’язань на суму 3,5 млрд грн. При чому за аналогічний період минулого року ця сума була менше – 2,9 млрд грн.

За результатами 2020 року державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» відзвітувала про чисті збитки на суму 130 млн грн.