Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»

Євген Кузькін буде на посаді до 19 травня 2022 року

Уряд призначив нового голову «Укравтодору» Ним став Євген Кузькін, повідомляє Урядовий портал.

У розпорядженнi вказано: «призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України».

Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

Довідка: Євген Кузькін – доктор економічних наук, має почесне звання «Заслужений економіст України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності «Укравтодору».

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови «Укравтодору».

Нагадаємо, 26 серпня переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.