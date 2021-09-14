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    Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»

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    Новий&nbsp;голова &laquo;Укравтодору&raquo; Євген Кузькін - Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»
    Новий голова «Укравтодору» Євген Кузькін
    фото: ukravtodor.gov.ua

    Євген Кузькін буде на посаді до 19 травня 2022 року

    Уряд призначив нового голову «Укравтодору» Ним став Євген Кузькін, повідомляє Урядовий портал.

    У розпорядженнi вказано: «призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України».

    Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

    Довідка: Євген Кузькін – доктор економічних наук, має почесне звання «Заслужений економіст України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
    Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності «Укравтодору».
    З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови «Укравтодору».

    Нагадаємо, 26 серпня переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.

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    Теги: Кабмін кадрові зміни Укравтодор уряд
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    Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»