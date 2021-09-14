Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»
Новий голова «Укравтодору» Євген Кузькін
фото: ukravtodor.gov.ua
Євген Кузькін буде на посаді до 19 травня 2022 року
Уряд призначив нового голову «Укравтодору» Ним став Євген Кузькін, повідомляє Урядовий портал.
У розпорядженнi вказано: «призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України».
Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.
Довідка: Євген Кузькін – доктор економічних наук, має почесне звання «Заслужений економіст України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності «Укравтодору».
З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови «Укравтодору».
Нагадаємо, 26 серпня переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.
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