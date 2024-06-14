Держави-члени ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція стосовно вступу України та Молдови в ЄС

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері, 14 червня, схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови. Про це оголосило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Рішення послів ЄС означає те, що 25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

До слова, кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.

Раніше Financial Times написала, що Європейська комісія рекомендує почати переговори про вступ України, а також Молдови до спільноти цього місяця, але Угорщина може стати на заваді. Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС цього місяця, намагаючись продемонструвати підтримку зруйнованій війною країні до того, як Будапешт перейме на себе ротаційне головування в блоці, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.