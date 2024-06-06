Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр

Україна втратила значну кількість генеруючих потужностей внаслідок обстрілів і сьогодні енергосистема балансується за рахунок імпорту

«Ситуація критична, загрозлива», – наголосив екс-міністр

Підвищення тарифу на електроенергію для населення значно допоможе енергетикам у ремонтах пошкодженої чи зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

«Це (підвищення тарифу на світло – ред.) допоможе, це значно допоможе енергетикам, хоча б стабілізувати ситуацію з точки зору ремонтів і деяких реконструкцій. Але це абсолютно не означає, що енергетики зможуть за ці додаткові кошти (повністю – ред.) відновити обладнання електростанцій, що зруйновані», – сказав він.

Плачков пояснив, що Україна втратила значну кількість генеруючих потужностей внаслідок обстрілів і сьогодні енергосистема балансується за рахунок імпорту. Він підкреслив, що влітку буде важко, бо збільшиться споживання електроенергії, що призведе до збільшення навантаження на енергосистему.

«Тому ситуація критична, загрозлива», – наголосив екс-міністр.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.