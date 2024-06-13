У боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач

Із початком повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач. Йому було 37 років. Про це повідомив Національний олімпійський комітет (НОК) України у Facebook.

Ростислав Лівач – кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях, учасник Всеукраїнських змагань, переможець та багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області.

Ростислав Лівач загинув у 37 років фото: Федерація фехтування Львівської області/Facebook

«Із початком повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України, а згодом – у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку «Герць» Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув 6 червня.

Світла пам'ять та вічна слава Герою!», – йдеться в повідомленні.

На війні загинув фехтувальник Ростислав Лівач фото: Федерація фехтування Львівської області/Facebook

Завідувач кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Василь Бусол у групі «Федерація фехтування Львівської області» у Facebook поділився спогадами про Ростислава.

«Після закінчення ЗОШ-59 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури, де здобув кваліфікацію бакалавра та спеціаліста з олімпійського і професійного спорту. Був хорошим, дисциплінованим студентом, добрим і відкритим у стосунках з друзями та викладачами», – написав Бусол.

Нагадаємо, що у віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка Шура Рязанцева з позивним Ялта. Шура Рязанцева народилася у Криму. Під час Революції Гідності жінка рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції». Згодом стало відомо, що Шура Рязанцева померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Раніше на фронті загинув один із фотографів Збройних сил України, чоловік заступниці голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анни Кирій Арсен Федосенко.