Чи вийдуть білоруси на нові протести? Мінський політолог дав відповідь на складне питання

Для протестів масштабу 2020 року потрібні серйозні тригери

Арешт засновника Telegram-каналу Nexta не призведе до протестів, подібних до тих, які відбувалися у білоруських містах у 2020 році. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив білоруський політолог Валерій Карбалевич. За його словами, для масових протестів потрібні серйозні тригери, які були влітку минулого року, але яких зараз немає. Насамперед це національний підйом, певна можливість реально вплинути на зміну ситуації.

Експерт назвав дві причини, чому не слід нині очікувати масових виступів білорусів. Перша полягає в тому, що у 2020 році люди вірили, що під тиском народу Лукашенко може піти на поступки, на перемовини, може оголосити нові вибори. Але зараз ці надії зникли. Тому особливої мотивації для людей виходити немає.

Друга причина полягає у тому, що нині ціна виходу на вулицю сьогодні значно вища, ніж вона була минулого року. «Зараз ухвалені нові закони, відповідно до яких два рази вихід на несанкціоновану акцію є кримінальною справою з реальним терміном ув’язнення, а не ті 15 діб, які були минулого року», – розповів Карбалевич.

Зазначимо, білоруський політолог Валерій Карбалевич припускав в інтерв’ю «Главкому», що Протасевич під тиском може виступити на ТБ і вибачитися за все.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. «Скарг на стан здоров'я від нього не надходило», – заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.