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    У Києві пройшла церемонія підписання документів між Україною та ЄС

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    У саміті беруть участь президент Євроради Шарль Мішель, глава української держави&nbsp;Володимир Зеленський&nbsp;і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - У Києві пройшла церемонія підписання документів між Україною та ЄС
    У саміті беруть участь президент Євроради Шарль Мішель, глава української держави Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
    фото: president.gov.ua

    Планується, що президенти України, Європейської ради та Європейської комісії зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі

    У Києві триває третій саміт Україна – Європейський союз за участю президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС.

    У межах саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. Також за його результатами буде ухвалено спільну заяву.

    Планується, що президенти України, Європейської ради та Європейської комісії зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

    Як відомо, сьогодні у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото). Раніше було оприлюднено порядок денний саміту Україна – ЄС.

    Також стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС.

    Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

    «Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

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    Теги: ЄС Єврокомісія саміт політика Володимир Зеленський Україна Урсула фон дер Ляєн
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    У Києві пройшла церемонія підписання документів між Україною та ЄС