Чи застосує Росія ядерну зброю: оцінка української розвідки

Завдавання ядерного удару по Україні призведе до розпаду Росії, переконаний Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що Росія не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«РФ – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться», – сказав Буданов.

Він зазначив, що завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. «І вони це дуже добре знають», – вважає очільник української розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Буданов заявив, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

Російські пропагандисти заявили, що будь-яке зіткнення Росії та НАТО може на 100% перерости у ядерну фазу.

Глава МЗС Естонії Йонатан Всевіов абсолютно переконаний, що ядерні погрози з боку Росії не завадять НАТО допомагати Україні. За його словами Спосіб підходу в НАТО до таких погроз полягає в тому, щоб продемонструвати абсолютний спокій і впевненість, адже НАТО також є ядерним альянсом.