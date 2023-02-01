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Чи застосує Росія ядерну зброю: оцінка української розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи застосує Росія ядерну зброю: оцінка української розвідки
Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї
фото ілюстративне

Завдавання ядерного удару по Україні призведе до розпаду Росії, переконаний Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що Росія не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

«РФ – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться», – сказав Буданов.

Він зазначив, що завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. «І вони це дуже добре знають», – вважає очільник української розвідки.

Раніше Буданов заявив, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

Російські пропагандисти заявили, що будь-яке зіткнення Росії та НАТО може на 100% перерости у ядерну фазу.

Глава МЗС Естонії Йонатан Всевіов абсолютно переконаний, що ядерні погрози з боку Росії  не завадять НАТО допомагати Україні.  За його словами Спосіб підходу в НАТО до таких погроз полягає в тому, щоб продемонструвати абсолютний спокій і впевненість, адже НАТО також є ядерним альянсом.

Теги: ядерна зброя росія війна розвідка Міноборони Кирило Буданов

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