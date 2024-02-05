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Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)

Христина Петренко
glavcom.ua
Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)
Сума податку становить 25 тисяч гривень
фото ілюстративне

Сплатити податок необхідно фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення

В Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році. Про це повідомляє «Укравтопром».

Як зазначається, під транспортний податок підпадає 184 моделі автомобілів. Зокрема:

  • Aston Martin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Cadillac;
  • Jaguar;
  • Land Rover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mercedes-Benz;
  • Porsche;
  • Rivian;
  • Tesla.
(для перегляду – натисніть на документ)

Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

Нагадаємо, Народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. 

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Теги: нерухомість автомобіль податки гроші

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