Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)
Сплатити податок необхідно фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення
В Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році. Про це повідомляє «Укравтопром».
Як зазначається, під транспортний податок підпадає 184 моделі автомобілів. Зокрема:
- Aston Martin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Cadillac;
- Jaguar;
- Land Rover;
- Lexus;
- Maserati;
- Mercedes-Benz;
- Porsche;
- Rivian;
- Tesla.
Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.
Нагадаємо, Народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
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