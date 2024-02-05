Транспортний податок: скільки потрібно платити та за які автомобілі (перелік)

Сплатити податок необхідно фізичним особам протягом 60 днів після отримання повідомлення

В Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Як зазначається, під транспортний податок підпадає 184 моделі автомобілів. Зокрема:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rivian;

Tesla.

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Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

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Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7100 грн.

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