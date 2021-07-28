Тарифна політика. Тимошенко розповіла, що РНБО не повинна працювати «пожежною командою»

Тимошенко не задоволена виконавчою владою та її рішеннями

Погано, коли влада спочатку створює проблему, а згодом береться героїчно боротися зі своїми ж прорахунками

Лідерка «Батьківщини» на сторінці у Facebook відреагувала на обіцянки президента скликати РНБО та «зробити все, аби ціни для людей на електроенергію не піднімались».

«Добре, звісно, що у владі є особистості, здатні прислухатися до конструктивної критики та слідувати порадам», – наголосила вона.

Тимошенко підкреслила, що погано, коли влада спочатку створює проблему, а після того, як її тицьнуть носом, береться героїчно боротися зі своїми ж прорахунками.

«Чуйте людей! І тоді зможете одразу ухвалювати правильні рішення. Тоді й українцям житиметься краще, і РНБО займатиметься властивими їй функціями, а не працюватиме «пожежною командою», руками якої намагаються рятувати країну від непрофесійності виконавчої влади», – акцентувала увагу Юлія Тимошенко.

Вона додала, що, оскільки РНБО таки збиратиметься, то, може, там одразу і рішення про направлення на потреби людей українського газу та зниження втричі тарифів ухвалять.

Додамо, що нещодавно лідерка «Батьківщини» емоційно звернулася до уряду, написавши у Facebook, що влада не відмовилася від ідеї услід за збільшенням вартості газу підняти ціни й на електроенергію.

Нагадаємо, що партія ВО «Батьківщина» збирається працювати все літо, попри канікули у Верховній Раді.

Депутатка попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі».

Також Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

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