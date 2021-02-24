Коронавірусна ситуація погіршується. Київ проведе ревізію госпітальних баз
За останні три доби в Києві спостерігається ріст захворюваності на коронавірус
Столична влада проведе ревізію ліжко-місць та госпітальних баз, оскільки в Києві зростає кількість випадків коронавірусу.
Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, госпіталізації на 10%.
У зв’язку з цим Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.
Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Наразі у Києві встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
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За минулу добу, 23 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 547 людей. Це на 93 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 лютого було 454 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135676 випадків захворювання на Covid-19.