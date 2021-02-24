Коронавірусна ситуація погіршується. Київ проведе ревізію госпітальних баз

За останні три доби в Києві спостерігається ріст захворюваності на коронавірус

Столична влада проведе ревізію ліжко-місць та госпітальних баз, оскільки в Києві зростає кількість випадків коронавірусу.

Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, госпіталізації на 10%.

У зв’язку з цим Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Наразі у Києві встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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За минулу добу, 23 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 547 людей. Це на 93 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 лютого було 454 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135676 випадків захворювання на Covid-19.

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