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    Коронавірусна ситуація погіршується. Київ проведе ревізію госпітальних баз

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    У Києві збільшується кількість госпіталізованих коронавірусних хворих - Коронавірусна ситуація погіршується. Київ проведе ревізію госпітальних баз
    У Києві збільшується кількість госпіталізованих коронавірусних хворих
    Фото з відкритих джерел

    За останні три доби в Києві спостерігається ріст захворюваності на коронавірус

    Столична влада проведе ревізію ліжко-місць та госпітальних баз, оскільки в Києві зростає кількість випадків коронавірусу.

    Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, госпіталізації на 10%.

    У зв’язку з цим Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.

    Нагадаємо, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Наразі у Києві встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1311844
    • Одужали
      1151777
    • Хворіють
      134758
    • Померли
      25309

    За минулу добу, 23 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 547 людей. Це на 93 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 лютого було 454 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135676 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Київ лікарня карантин коронавірус
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