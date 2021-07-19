У Києві проти Covid-19 вже вакцинувалися майже 600 тис. осіб

У столиці можна вакцинуватися у 22 центрах вакцинації

Першу дозу вакцини вже отримали майже 400 тис. киян

За весь період вакцинальної кампанії проти Covid-19 у Києві найбільша кількість щеплених у країні – 597 890 щеплень. Першу дозу вакцини вже отримали 399 333 осіб, другу – 198 557. Зокрема, за останній тиждень вакциновано 113 160 осіб. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації. По-перше, у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру. А також – у 21 міні-вакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних. Щеплення проводиться вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Також проводиться щеплення вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech – виключно особам віком старше за 60 років.

Окрім того, вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Наразі у столиці вакциновано:

працівників столичних освітніх закладів – 80 469,

медичних працівників – 86 983 особи,

люди віком понад 60 років – 109 898 осіб,

військовослужбовці ООС – 6 931,

люди в інтернатних закладах та будинках для людей похилого віку – 4 081.

«Також у 477 організованих колективах розпочато вакцинацію, і загалом вакциновано вже 81 245 осіб: першу дозу отримали 67 056 працівників колективів, другу – 14189. Для вакцинації цієї категорії містян місто очікує 195 тисяч доз вакцини американського виробництва Moderna від Міністерства охорони здоров’я», – написав Поворозник.

Він зауважив, що на сьогодні місто працює над тим, щоб до початку навчального року вакцинувати максимальну кількість працівників навчальних закладів, аби захистити їх від важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 липня, у Києві коронавірус виявлено у 82 людей.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.