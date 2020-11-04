ЦВК оприлюднила дати повторного голосування в 11 містах

Голосування відбудеться 15 та 22 листопада

Центральна виборча комісія оприлюднила дати повторних виборів міських голів у 11 населених пунктах. Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

Зазначається, що сьогодні повторне голосування уже призначили у дев’яти областях.

Голосування відбудеться 15 та 22 листопада.

«Другий тур виборів пройде 15 листопада в Сумах, Луцьку, Краматорську і Кам'янці-Подільському. На 22 листопада вибори призначені у Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускалає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.