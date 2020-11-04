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    ЦВК оприлюднила дати повторного голосування в 11 містах

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    Повторне голосування уже призначили у дев&rsquo;яти областях - ЦВК оприлюднила дати повторного голосування в 11 містах
    Повторне голосування уже призначили у дев’яти областях

    Голосування відбудеться 15 та 22 листопада

    Центральна виборча комісія оприлюднила дати повторних виборів міських голів у 11 населених пунктах. Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

    Зазначається, що сьогодні повторне голосування уже призначили у дев’яти областях.

    Голосування відбудеться 15 та 22 листопада.

    «Другий тур виборів пройде 15 листопада в Сумах, Луцьку, Краматорську і Кам'янці-Подільському. На 22 листопада вибори призначені у Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному», – йдеться у повідомленні.

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    Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускалає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

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