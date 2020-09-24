ЦВК затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів



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Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня

Виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Центральна виборча комісія затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів на майбутніх місцевих виборах. Про це 24 вересня повідомили у ЦВК.

Зокрема, затверджено кольори бюлетенів:

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

Зазначається також, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Як повідомлялося, ЦВК проінформувала про можливе перенесення місцевих виборів.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

24 вересня, останній день подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Київська міська виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду київського міського голови Віталія Кличка.

Крім нього, станом на ранок 24 вересня кандидатами в мери столиці зареєстровані ще 7 осіб.