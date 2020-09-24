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    ЦВК затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів

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    Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня - ЦВК затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів
    Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня

    Виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

    Центральна виборча комісія затвердила форми та кольори виборчих бюлетенів на майбутніх місцевих виборах. Про це 24 вересня повідомили у ЦВК.

    Зокрема, затверджено кольори бюлетенів:

    • блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
    • світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;
    • світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;
    • світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;
    • кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
    • світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

    Зазначається також, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

    Як повідомлялося, ЦВК проінформувала про можливе перенесення місцевих виборів.

    Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

    24 вересня, останній день подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

    Київська міська виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду київського міського голови Віталія Кличка.

    Крім нього, станом на ранок 24 вересня кандидатами в мери столиці зареєстровані ще 7 осіб.

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