Молдова погасила $34 млн боргу перед РФ для відновлення постачання газу

Напередодні Молдова запровадила надзвичайний стан після погроз «Газпрому»

Компанія «Молдовагаз» перерахувала російському «Газпрому» у повному обсязі платню за природний газ, поставлений у першій половині січня 2022 року. Про це повідомляє сайт компанії.

Сума переказу склала $34,375 млн, і є фінальним траншем з $63 мільйонів, що становлять повний обсяг оплати за цей період.

Зазначається, що цей крок став можливим завдяки підтримці уряду Республіки Молдова, зокрема виділенню 469 мільйонів леїв компенсації за природний газ в якості авансу, відстроченню виплати ПДВ до держбюджету та перерахуванням від компанії «Енергоком».

Нагадаємо, напередодні Молдова запровадила надзвичайний стан після погроз «Газпрому».

За день до цього з боку «Газпрому» надійшло попередження про можливе призупинення постачання газу до Республіки Молдова у випадку несплати чергового платежу за газ до 20 січня.

У попередні роки «Газпром» дозволяв «Молдовагазу» оплачувати поточні постачання газу в холодний період року з відстрочкою на кілька місяців.

«На жаль, «Газпром» погрожує залишити споживачів без газу, замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть «Молдовагазу» виконати контрактні зобов'язання перед споживачами та постачальниками. Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у «Молдовагазі», – наголошувала глава уряду Наталія Гавриліце.

За її словами, уряд вважає, що існує реальна загроза енергетичній безпеці країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн.

Перед цим «Газпром» заявив, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримає оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.