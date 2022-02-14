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    Російське вторгнення. Санду пообіцяла, що Молдова підтримає Україну

    Санду підкреслила, що Молдова залишається солідарною з Україною - Російське вторгнення. Санду пообіцяла, що Молдова підтримає Україну
    Санду підкреслила, що Молдова залишається солідарною з Україною

    Сьогодні Санду зібрала акредитованих у Молдові європейських дипломатичних представників

    Молдова залишатиметься солідарною з Україною у період кризи навколо скупчення російських військ на українських кордонах. Про це президентка Республіки Молдова Майя Санду заявила під час онлайн-зустрічі із послами ЄС, акредитованими у Республіці, передає кореспондент «Главкома».

    Зазначимо, що сьогодні Санду зібрала акредитованих у Молдові європейських дипломатичних представників.

    «Обговорювали, зокрема, напружену ситуацію в регіоні, можливий розвиток кризи та заходи, вжиті владою для зниження ризиків можливих військових дій в Україні», повідомили в президентурі.

    Під час зустрічі Санду підкреслила, що Республіка Молдова залишається солідарною з Україною.

    Крім того, лідерка Молдова обговорила з дипломатами й енергетичну кризу в Молдові пандемію та економічні виклики.

    Як повідомляв «Главком», Мая Санду розповіла, як готується Молдова до можливої військової ескалації. Влада готова до розгортання кризи на кордонах України, і державні інститути готові до запобігання ризиків, що можуть виникнути від ймовірних військових дій в Україні. При цьому для Молдови важливий нейтралітет і безпека в регіоні, про що повинне памʼятати й Придністров'я.

    Раніше президент Володимир Зеленський призначив дипломата Юрія Клименка на посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання. На тлі російської агресії проти України РФ посилив охорону військових об’єктів у Придністров’ї.

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    Теги: Росія Молдова агресія президент небезпека Майя Санду
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    Російське вторгнення. Санду пообіцяла, що Молдова підтримає Україну