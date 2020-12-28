Україна впевнено крокує до перемоги над коронавірусом: менше тестів – менше хворих

Нічого державні кошти витрачати на різні тести. Краще на ці гроші купити новий транспорт для чиновників з великого будівництва

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Завдяки міністру МОЗ Степанову впевнено крокуємо до перемоги над Ковидом.

Станом на ранок виявлено всього 4385 нових хворих.

Правда тестов сделали всего 12,2 тыс, но это же не важно. Главное что падает число новых случаев. Недельная следняя опустилась до 29 тыс . Это почти 75 тыс как обещал Степанов. Ну совсем чуть-чуть недотянули. Каких-то 46 тыс не хватает.

Вот правда только больничная статистика портит общую картину перемоги. На 27 декабря на стационарах находилось 18114 пациентов с диагнозом Ковид, из них в реанимациях 1768, подключено к аппаратам ШВЛ – 584.

И вообще, нечего державни кошти витрачати на всякие тесты. Меньше тестов – меньше больных. Лучше на эти деньги купить новые ж... для чиновников с великой стройки. МВС еще надо не забыть, ведь они как никто другие строят на передовой борьбы с коронавирусом.

Да и пора вообще завязывать с этим тестирование. Нет тестов – нет проблем.

Джерело: блог Євген Істребіна

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