Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов

Війна Росії проти України триває вже 12 років, втім за цей час агресору не вдалося досягти своєї мети. Про це сказав Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках, під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму «12 років війни. Що далі?».

«Ця війна триває 12 років. Це удвічі довше аніж Друга світова. І ці 12 років ми стоїмо. Путін хотів захопити Україну в 2014-му році – йому це не вдалось. Він хотів захопити Україну в 2022-му році за 3 дні – йому це також не вдалось. Йому не вдасться захопити Україну, якщо ми будемо діяти так, як ми діємо, – спільно, злагоджено і будемо боротися за своє майбутнє», – заявив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що сценарій тимчасового зупинення вогню є ймовірним, але для цього слід виконати декілька ключових завдань:

Перше – утримати союзників України, Сполучені Штати Америки, на «правильній стороні світової історії». Без американців, за його словами, Україні буде складно перемогти у цій війні, тому перше і основне – це утримання єдності між США, Європейським Союзом та Україною.

Друге – фінансова і військова допомога. Україна вітає рішення європейських партнерів виділити $90 млрд, і це є свідченням того, що Європа готова до перемоги України і буде робити все для цього.

Третє – подальше запровадження санкцій. За словами Арсенія Яценюка, росію слід позбавляти ключового ресурсу на проведення війни – грошей.

Четверте – надання Україні необхідної зброї. Голова КБФ висловив сподівання, що прийде час, коли американська адміністрація усвідомить, що Україні слід не просто продавати зброю, але й надати ще один пакет військової допомоги, як це робили попередники чинного президента США.

П'яте – єдність всередині України. На думку Яценюка, поки що це вдається.

«Світовий порядок ми ще можемо врятувати. І єдиний рецепт для цього – зробити все, щоб Україна перемогла, і Україна переможе», – підсумував він.

«Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, яки став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.