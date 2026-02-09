Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
Арсеній Яценюк зазначив, що сценарій тимчасового зупинення вогню є ймовірним, але для цього слід виконати декілька ключових завдань
фото: ksf.openukraine.org

Ця війна триває 12 років – удвічі довше аніж Друга Світова, – Арсеній Яценюк

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Війна Росії проти України триває вже 12 років, втім за цей час агресору не вдалося досягти своєї мети. Про це сказав Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках, під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму «12 років війни. Що далі?».

«Ця війна триває 12 років. Це удвічі довше аніж Друга світова. І ці 12 років ми стоїмо. Путін хотів захопити Україну в 2014-му році – йому це не вдалось. Він хотів захопити Україну в 2022-му році за 3 дні – йому це також не вдалось. Йому не вдасться захопити Україну, якщо ми будемо діяти так, як ми діємо, – спільно, злагоджено і будемо боротися за своє майбутнє», – заявив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що сценарій тимчасового зупинення вогню є ймовірним, але для цього слід виконати декілька ключових завдань:

Перше – утримати союзників України, Сполучені Штати Америки, на «правильній стороні світової історії». Без американців, за його словами, Україні буде складно перемогти у цій війні, тому перше і основне – це утримання єдності між США, Європейським Союзом та Україною.

Друге – фінансова і військова допомога. Україна вітає рішення європейських партнерів виділити $90 млрд, і це є свідченням того, що Європа готова до перемоги України і буде робити все для цього.

Третє – подальше запровадження санкцій. За словами Арсенія Яценюка, росію слід позбавляти ключового ресурсу на проведення війни – грошей.

Четверте – надання Україні необхідної зброї. Голова КБФ висловив сподівання, що прийде час, коли американська адміністрація усвідомить, що Україні слід не просто продавати зброю, але й надати ще один пакет військової допомоги, як це робили попередники чинного президента США.

П'яте – єдність всередині України. На думку Яценюка, поки що це вдається.

«Світовий порядок ми ще можемо врятувати. І єдиний рецепт для цього – зробити все, щоб Україна перемогла, і Україна переможе», – підсумував він.

«Відкрий Україну» – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, яки став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Читайте також:

Теги: Україна Європа путін війна Арсеній Яценюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історик Ярослав Грицак прокоментував дав прогноз щодо Третьої світової війни та миру в Україні
Історик Грицак склав тривожний прогноз: Загроза Третьої світової війни цілком реальна
9 сiчня, 13:42
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану
Верховна Рада продовжила воєнний стан
14 сiчня, 13:28
Європейська комісія розглядає можливість швидкого, але обмеженого вступу України до Європейського Союзу
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
17 сiчня, 00:34
Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
20 сiчня, 09:39
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
20 сiчня, 17:11
Сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
9 сiчня, 11:30
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
14 сiчня, 11:23
Пєсков: Москва не побачила підстав для розмови з Макроном
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
4 лютого, 15:11
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50

Політика

Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
Як перемогти Путіна? Ексглава уряду України сформулював п'ять умов
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua