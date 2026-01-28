28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 січня в Україні відзначають День Державного Прапора. У світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних та Міжнародний день конструктора LEGO. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Єфрема Сирійця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День затвердження Державного Прапора України

У цей день, 32 роки тому, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України. 28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Державний прапор України».

У постанові зазначається: «Державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день захисту персональних даних

Цей день було засновано з нагоди підписання Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних». В епоху цифровізації це свято нагадує про важливість приватності в Інтернеті.

Міжнародний день LEGO

Саме 28 січня 1958 року було запатентовано дизайн сучасної цеглинки LEGO. Цей день святкують мільйони фанатів конструктора по всьому світу, створюючи неймовірні шедеври з пластикових деталей.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого преподобного Єфрема Сирійця

28 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує преподобного Єфрема Сирійця – великого вчителя покаяння, християнського поета та богослова IV століття. Він народився в Месопотамії і з юності обрав шлях подвижництва. Єфрем відомий своїми численними гімнами та молитвами, найвідоміша з яких – «Господи і Владико живота мого», що читається під час Великого посту. Його називали «арфою Духа Святого» за красу і силу його проповідей.

Народні вірування та прикмети

За народними традиціями, цей день називали «Єфрем – заступник цвіркунів». Вважалося, що сьогодні не можна вбивати жодних комах у домі. Також примічали погоду:

Вітер на Єфрема – літо буде сирим і холодним;

Синє небо вдень – до швидкого потепління;

Почався потужний снігопад – чекайте на багатий урожай злаків влітку;

Якщо ліс почорнів – чекайте відлиги.

Історичні події

1820 – російська експедиція на кораблях «Схід» та «Мирний» під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1871 – після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.

1920 – виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.

1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.

1935 – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер».

1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського «Динамо» обіграли московський «Спартак» з рахунком 4:3.

2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон.

2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єфрем, Іван, Ольга.