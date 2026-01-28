Головна Країна Суспільство
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 28 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 січня в Україні відзначають День Державного Прапора. У світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних та Міжнародний день конструктора LEGO. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Єфрема Сирійця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День затвердження Державного Прапора України

28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У цей день, 32 роки тому, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України. 28 січня у 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Державний прапор України».

У постанові зазначається: «Державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день захисту персональних даних

28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день було засновано з нагоди підписання Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних». В епоху цифровізації це свято нагадує про важливість приватності в Інтернеті.

Міжнародний день LEGO

28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Саме 28 січня 1958 року було запатентовано дизайн сучасної цеглинки LEGO. Цей день святкують мільйони фанатів конструктора по всьому світу, створюючи неймовірні шедеври з пластикових деталей.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого преподобного Єфрема Сирійця

28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

28 січня за новоюліанським календарем православна церква вшановує преподобного Єфрема Сирійця – великого вчителя покаяння, християнського поета та богослова IV століття. Він народився в Месопотамії і з юності обрав шлях подвижництва. Єфрем відомий своїми численними гімнами та молитвами, найвідоміша з яких – «Господи і Владико живота мого», що читається під час Великого посту. Його називали «арфою Духа Святого» за красу і силу його проповідей.

Народні вірування та прикмети

За народними традиціями, цей день називали «Єфрем – заступник цвіркунів». Вважалося, що сьогодні не можна вбивати жодних комах у домі. Також примічали погоду:

  • Вітер на Єфрема – літо буде сирим і холодним;
  • Синє небо вдень – до швидкого потепління;
  • Почався потужний снігопад – чекайте на багатий урожай злаків влітку;
  • Якщо ліс почорнів – чекайте відлиги.

Історичні події

  • 1820 – російська експедиція на кораблях «Схід» та «Мирний» під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.
  • 1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.
  • 1871 – після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.
  • 1920 – виставою В. Винниченка «Гріх» у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).
  • 1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.
  • 1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.
  • 1935 – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.
  • 1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
  • 1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер».
  • 1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.
  • 2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського «Динамо» обіграли московський «Спартак» з рахунком 4:3.
  • 2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон.
  • 2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Володимир, Георгій, Єфрем, Іван, Ольга.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте також

Традиція занурюватися в ополонку на Водохреще не має українського походження, а пірнання не «змиває гріхів»
Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?
6 сiчня, 15:01
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
28 грудня, 2025, 22:00
Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога
Який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято: поради дієтолога
31 грудня, 2025, 04:55
Новорічний салют в Окленді
Світ святкує Новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
31 грудня, 2025, 19:59
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 сiчня, 00:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 сiчня, 00:00
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 сiчня, 00:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Новим 2026 роком
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
1 сiчня, 01:11

28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
