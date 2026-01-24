Відома продюсерка опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва

Попри пережите жахіття, зірка знайшла сили підбадьорити українців

Продюсерка Олена Мозгова пережила одну з найстрашніших ночей у столиці. Під час масованої повітряної атаки РФ у ніч проти 24 січня вона опинилася фактично в епіцентрі обстрілу Києва. Як інформує «Главком», у своєму Instagram зірка зізналася, що ніч видалася надзвичайно стресовою. За словами Мозгової, уламки збитих ворожих дронів падали просто поруч із її домом і на подвір’я сусідів. На щастя, люди залишилися неушкодженими. Зірка додала, що на цьому тлі усвідомила справжню цінність життя.

«Нам сьогодні прилітали шматки збитих дронів зі всіх боків. Слава Богу не в будинки. Сусідам на подвірʼя. Всі живі, вікна хотіли повилітати, але втримались. З іншого боку, трохи далі, також впав кусень дрону. До чого я… Життя наше дуже непередбачуване, але все одно жити треба, радіти треба і обовʼязково творити», – шокувала Олена.

Попри пережитий жах, Олена Мозгова не дозволила страху взяти гору. Вона наголосила, що навіть у найважчі часи не збирається зупинятися та опускати руки. Навпаки – продовжує працювати й будувати плани. Зокрема, продюсерка вже активно займається організацією квітневих концертів пам’яті свого батька, легендарного композитора Миколи Мозгового.

«Зараз сиджу і працюю над двома квітневими концертами. І вони будуть прекрасні, чудові, душевні. Будемо жити, творити, любити», – підсумувала Мозгова, звернувшись до українців зі словами підтримки.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року Україна пережила масштабну комбіновану атаку: ворог випустив понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив про важкі наслідки в кількох регіонах та наголосив, що захист українського неба – це питання виживання людей у розпал зими.

Також нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води. Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера Віталія Кличка, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.