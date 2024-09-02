Велетенський тризуб на полі соняшнику встановив новий рекорд (відео)

Аграрії використали понад 300 000 насінин гібриду соняшнику для створення композиції

У селі Велика Олександрівка, що на Київщині, встановлено новий рекорд. Аграрії висіяли на полі соняшнику велетенський тризуб площею 38104 кв м. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбуці.

«Якби зараз літали пасажирські літаки, то над селом Велика Олександрівка, що на Київщині, пасажири би просто влипли в ілюмінатори. Бо внизу, на полі соняшнику, побачили би велетенський герб України і надпис: «Слава Україні!» А поки що цю неймовірну красу споглядають птахи в небі і ми – на екрані дрона, за допомогою якого робили заміри нового рекорду», – написала Вєтрова.

За її словами, висота композиції становить 270,05 м, ширина – 141,1 м, загальна площа зображення – 38104 кв. м. Для її створення було використано понад 300 000 насінин гібриду соняшнику селекції компанії «Лімагрейн Україна». Гігантський тризуб і слова «Слава Україні!» створила компанія «Агрілаб» спільно з партнерами.

Київщина. У селі Велика Олександрівка встановлено новий рекорд - аграрії висіяли на полі соняшнику велетенський тризуб площею 38104 кв. м pic.twitter.com/WXJxWhxkG6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Нагадаємо, що в селі Нагірянка Тернопільської області встановили незвичний рекорд – зібрали 21 897 гривень монетами номіналом одна гривня. Таким чином громада прагнула допомогти армії.