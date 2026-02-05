Головна Країна Події в Україні
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти
В Україні стартували виплати грантів на резервне живлення
фото: МОЗ

Перші виплати учасникам програми обіцяють перерахувати протягом 48 годин

Експертна комісія розглянула та схвалила перші заявки на отримання грантів у межах урядової програми підтримки «СвітлоДім», яка передбачає фінансування автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис віцепремʼєр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

«Ми отримали перші заявки за програмою «СвітлоДім» і вже їх опрацювали. Частину заявок схвалено – перші виплати надійдуть протягом 48 годин», – йдеться в повідомленні. За словами Кулеби, комісія з розгляду заявок працює щоденно. Частина поданих документів потребує доопрацювання. У таких випадках районні державні адміністрації контактуватимуть із заявниками, щоб допомогти виправити помилки та подати заявки повторно.

Віцепремʼєр-міністр також нагадав, що наразі спеціальні рахунки для участі в програмі можна відкрити в Ощадбанк, Райффайзен Банк та Укргазбанк. Перелік банків-партнерів надалі планують розширювати.

У межах урядової програми «СвітлоДІМ» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, а також блоків керування високовольтними батареями. Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Форма власності значення не має.

В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти
