«Оскар-2025»: де і коли дивитися церемонію вручення

Церемонія вручення нагород кінопремії «Оскар-2025» відбудеться в ніч із 2 на 3 березня

Актор Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме прямий ефір церемонії та вестиме передшоу «Оскар 2025: український погляд»

У ніч із 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі (США) відбудеться церемонія вручення нагород кінопремії «Оскар-2025». Серед номінантів український фільм «Порцелянова війна».

«Главком» розповідає, де і коли дивитися пряму трансляцію.

Церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться в ніч із 2 на 3 березня. Глядачі зможуть побачити цю знакову подію в прямому ефірі.

«Суспільне Культура» транслюватиме всю церемонію. Актор, сценарист і режисер Ахтем Сеітаблаєв коментуватиме прямий ефір церемонії та вестиме передшоу «Оскар 2025: український погляд».

Для українців буде доступна повна трансляція:

о 00:00 – передшоу «Оскар 2025: український погляд»;

о 01:30 – «Оскар 2025». Червона доріжка;

о 02:00 – «Оскар 2025». Церемонія нагородження.

У номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм» втретє поспіль потрапляє український фільм. У 2025 році це стрічка «Порцелянова війна» режисерів Бернардо Белломо і Слави Леонтьєва, створена у ко-продукції США, України та Австралії.

Фільм розповідає про українських митців, які залишаються у Харкові на початку повномасштабного вторгення і прикрашають руїни маленькими порцеляновими статуетками.

Цьогоріч «Оскар» довірили вести американському коміку Конану О'Браєну. Гумористові вперше випала нагода спробувати себе в такому амплуа. До цього два роки поспіль «Оскар» вів комік Джиммі Кіммел.

До слова, букмекери Goldderby пророкують перемогу стрічці «Немає іншої землі», а українська стрічка має найменше шансів.

Раніше ми писали, що цьогоріч вручення затьмарюється відлунням масштабних лісових пожеж, що сталися у січні в штаті Каліфорнія, та ознаменовується низкою скандалів. Проте були й знакові прем’єри, а ЗМІ вже називають можливих переможців.

Нагадаємо, що наприкінці січня, у США було оголошено номінантів на премію «Оскар». У перелік потрапили стрічка за участю актора з російських пропагандистських фільмів та пропалестинський фільм.

Ознайомитись з повним переліком номінантів на премію «Оскар-2025» можна тут.