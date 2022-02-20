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    День єднання. Фірма, якою володіє росіянин, підсвітила будинок уряду за 200 тис. грн

    документ
    Підсвітило Кабмін київське&nbsp;підприємство, яке спеціалізується на діяльності з підтримання театральних і концертних заходів.&nbsp; - День єднання. Фірма, якою володіє росіянин, підсвітила будинок уряду за 200 тис. грн
    Підсвітило Кабмін київське підприємство, яке спеціалізується на діяльності з підтримання театральних і концертних заходів. 
    фото: Радіо Свобода

    Приватна компанія прикрасила будинок уряду жовтим і синім кольорами

    Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України заплатив 199,9 тис. грн ТОВ «Зінтеко» за підсвічування будинку уряду кольорами державного прапора України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

    Будинок уряду на три вечори засяяв жовто-блакитним кольором (фото: Радіо Свобода)

    Будинок уряду на три вечори засяяв жовто-блакитним кольором (фото: Радіо Свобода)

    Згідно з договором, підсвідка адмідбудівлі Кабміну у вечірній час тривала протягом 16-18 лютого 2022 року.

    Дані з ProZorro.

    Дані з ProZorro.

    За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, столичне ТОВ «Зінтеко» створене у 1997 році. Підприємство спеціалізується на діяльності з підтримання театральних і концертних заходів. Розмір статутного капіталу – 10 тис. грн.

    Засновниками і власниками ТОВ «Зінтеко» записані громадянин Росії Олександр Мостаков і українка Ольга Кушпітовська.

    Дані Youcontrol

    Дані Youcontrol

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський започаткував 16 лютого 2022 року (саме цю дату на Заході називали днем ймовірного вторгнення Росії в Україну) нове свято День єднання українців.

    14 лютого Кабмін видав розпорядження, яким затвердив план заходів з нагоди Дня єднання. Зокрема, першим пунктом заходів передбачалося забезпечення підняття державного прапора України на адміністративних будинках в усіх населених пунктах, виконання о 10.00 державного гімну України, підсвічування у вечірній час адміністративних будинків кольорами державного прапора України.

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    Теги: Кабмін гроші ProZorro будинок уряд час
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    День єднання. Фірма, якою володіє росіянин, підсвітила будинок уряду за 200 тис. грн