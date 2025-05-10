Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
День матері українці святкують у другу неділю травня
фото: depositphotos

Щорічно у травні українці відзначають свято, присвячене мамі

Щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву.

«Главком» розповідає, звідки походить це вшанування і як його відзначають в Україні.

Зміст

Коли святкується День матері в Україні

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає День матері у другу неділю травня. Це свято офіційно було встановлено указом тодішнього президента України Леонідом Кучмою 10 травня 1999 року.

«На підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації «Жіноча громада», Спілки жінок України, громадської організації «Союз українок» постановляю: установити в Україні День матері, який відзначати щорічно у другу неділю травня», – йдеться в указі.

У 2025 році День матері припадає на 11 травня.

Історія свята в Україні

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати фото 1

В часи Київської Русі на території сучасної України святкували День Пречистої Діви Марії – саме в цей день вітали жінок, і в першу чергу матерів.

У 1928 році Союз українок Канади влаштував в Україні перше святкування Дня матері. У 1929 році, слідом за українською діаспорою в Канаді розпочалась історія святкування Дня матері в Україні. Його підтримували жіночі та громадські організації, зокрема «Пласт», «Сокіл», «Рідна школа», «Просвіта», які організовували концерти, фестивалі та освітні заходи в Західній Галичині.

У 1939 році радянська влада заборонила святкування Дня матері й були спроби його відродити під час Другої світової війни.

Тільки у 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу українок, Свято Матері повернулося в Україну. На початку XXI століття День матері отримав офіційний статус в Україні.

Як святкувати День матері

У це свято вшановується головна місія кожної мами – збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек. Цього дня мамам заведено дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або найпростішим, але найбільш цінним для неї – турботою й увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати фото 2
фото: depositphotos

Вітають мам як діти, так і дорослі, проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка. Люди, які втратили свою маму, зазвичай приходять на її могилу з квітами та свічками.

Як святкують День матері за кордоном

Традиція вшанування матерів має давнє коріння. Ще у XVII столітті в Британії існував звичай під назвою «Материнська неділя». Проте сучасний День матері у його нинішньому значенні налічує вже понад сто років.

Історія виникнення свята почалася у 1907 році в американському штаті Вірджинія. Саме тоді Анна Джарвіс, яка втратила свою матір, вирішила увічнити пам’ять про неї. Дівчина запропонувала запровадити спеціальний день для вшанування всіх матерів. Вона надсилала численні листи до державних установ і відомих осіб, закликаючи підтримати цю ініціативу.

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати фото 3
фото: depositphotos

Наполегливість Анни Джарвіс не була марною: вже у 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав День матері. З часом свято почало поширюватися і вже через чотири роки було визнане всією країною. Воно швидко вийшло за межі США і нині відзначається у багатьох країнах світу.

Хоча більшість країн відзначає День матері у другу неділю травня, у світі існують різні дати цього свята:

  • У Великій Британії, Ірландії, Нігерії та деяких інших країнах його святкують у четверту неділю Великого посту – так звану Материнську неділю.
  • У Молдові, Азербайджані, Афганістані, В’єтнамі та Чорногорії матерів вшановують 8 березня, поєднуючи це зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.
  • У Норвегії День матері припадає на другу неділю лютого.
  • У Грузії його святкують 3 березня.
  • У Південній Кореї 8 травня є День батьків, в рамках якого шанують і матерів.
  • У низці країн Західної Азії та Африки це свято святкують 21 березня, під час весняного рівнодення.

Традиції святкування часто залежать від релігійних та культурних особливостей. У християнських країнах вшанування матерів часто пов’язане з культом Богородиці. Наприклад, в Англії ще з XV століття четверта неділя Великого посту називалася Материнською неділею: спочатку родини відвідували церковну службу на честь Діви Марії, а потім діти дарували матерям квіти.

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати фото 4

Цікаві факти:

  • Рекордні дзвінки: У цей день люди телефонують своїм мамам частіше, ніж будь-коли іншого дня в році! У другу травневу неділю відбувається просто неймовірна кількість дзвінків – близько 122 мільйонів! У цьому показнику є щось дуже миле, але водночас і трохи щемливе.
  • Квітковий бум: День матері – справжній «золотий» час для продавців квітів. Майже чверть усіх квітів, які купуються протягом року, припадає саме на це свято. Уявіть собі цю кількість букетів!
  • Природне «мама»: Слово «мама» має природне походження. Дітки часто починають говорити саме зі звуку «ма», тому не дивно, що в багатьох мовах світу слово, яким називають найріднішу людину, починається на «М» або якось схоже звучить.
  • Друга за популярністю листівка: День матері посідає друге місце за кількістю відправлених вітальних листівок, поступаючись лише Різдву. У цей день люди висловлюють свої почуття не лише словами, а й теплими посланнями на папері.
  • Кулінарні традиції: У багатьох родинах у День матері прийнято звільняти маму від домашніх справ і влаштовувати святковий сніданок, обід або вечерю. Це спосіб висловити свою турботу та любов через смачні страви.
  • Не лише біологічні матері: Сьогодні День матері – це свято вшанування всіх жінок, які відіграють материнську роль у житті інших: бабусь, тіток, прийомних матерів, наставниць. Це день вдячності за любов і підтримку.
  • Білі гвоздики: Анна Джарвіс обрала білу гвоздику як символ Дня матері, оскільки це були улюблені квіти її матері. Сьогодні гвоздики різних кольорів мають своє значення: білі – пам'ять про померлу матір, кольорові – вшанування живої.

До слова, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження. «Люба моя матуся, З днем Народження! Дякую за все, любимо тебе», – зазначено в дописі.

Також волонтер Сергій Притула привітав маму Валентину з днем народження. 6 травня їй виповнилося 70 років.

Читайте також:

Теги: свята українці мама свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поряд з душею перед Великоднем необхідно очистити тіло і навколишній простір
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16 квiтня, 21:30
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем
Привітання президента України з Великоднем
20 квiтня, 09:23
17 квітня – День пожежної охорони України
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квiтня, 00:16
20 квітня – День вдячності волонтерам
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квiтня, 00:29
23 квітня – Всесвітній день книг та авторського права
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
27 квітня – Всесвітній день графічного дизайну
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01
3 травня – Міжнародний день Сонця
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня, 00:01
Росіяни вдарили по Сумах 13 квітня
Зеленський відреагував на удар по Сумах
13 квiтня, 11:56
Співачка нагадала, що 11 травня Україна відзначає День матері
Ірина Білик засвітилася з великим букетом троянд (фото)
Вчора, 20:17

Суспільство

День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Чмут пояснив, чому в армії не буде демобілізації
Чмут пояснив, чому в армії не буде демобілізації
Сторічна жителька Тернопільщини здивувала секретом довголіття
Сторічна жителька Тернопільщини здивувала секретом довголіття
Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США
Чи вважатиметься удар по АЕС ядерним? Експерт пояснив, яку позицію обрали НАТО та США
Український історик визнав «заслугу» Путіна перед українським народом
Український історик визнав «заслугу» Путіна перед українським народом
На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік
На Полтавщині через вибух боєприпасу загинув чоловік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 травня: ситуація на фронті
111K
Росія підтримала ідею 30-денного перемир'я з Україною, але є нюанси
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 травня 2025
57K
«Путін дуже хоче миру»: Кремль назвав головну умову
34K
Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
32K
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Вчора, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua