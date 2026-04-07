Відсьогодні українці почнуть отримувати «Національний кешбек» за лютий

Виплати отримають понад 4,46 млн користувачів програми «Національний кешбек»

Понад 4,4 млн українців, які у лютому купували товари вітчизняного виробництва, отримають кошти на свої рахунки. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про старт чергового етапу виплат за програмою «Національний кешбек». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Повідомляється, що разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання.

«Програма продовжує масштабуватися та охоплює мільйони українців, стимулюючи попит на продукцію локальних виробників», – зауважили у Міністерстві економіки.

Як нараховується кешбек

Також у відомстві зазначили, що кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%, а вже з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю.

Вона передбачає два рівні кешбеку:

15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп.

5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

Такий диференційований підхід дає змогу спрямувати державну підтримку саме в ті сегменти, які найбільше потерпають від тиску імпорту, і тим самим стимулювати розвиток українського виробництва.

Кешбек на пальне

Також у межах «Національного кешбеку» діє програма кешбеку на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі:

15% – на дизель;

10% –на бензин;

5% – на автогаз.

Куди можна витратити кешбек

Нараховані кошти не можна зняти готівкою, проте їх можна використати на оплату широкого спектра послуг:

комунальні платежі та мобільний зв'язок;

квитки на транспорт та медичні послуги;

внески до благодійних фондів або придбання військових облігацій;

оплата поштових послуг;

купівлю книжок та іншої друкованої продукції;

придбання продуктів харчування українського виробництва.

Зауважимо, програма «Національний кешбек» спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання споживчого попиту на товари вітчизняного виробництва. Максимальна сума виплат на одну особу за місяць становить 3000 гривень.

«Главком» писав, що українці активно користуються кешбеком за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек». За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, станом на 5 квітня уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.

