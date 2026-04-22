Головна Київ Новини
search button user button menu button

Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
фото: Суспільне Київ

Раніше адвокат підозрюваних Михайло Баховський повідомляв, що сторона захисту збирає кошти для внесення застави

За обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яким інкримінують службову недбалість під час стрілянини у Голосіївському районі Києва, внесли заставу у розмірі 266 тис. грн. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

Сьогодні, 22 квітня, адвокат підозрюваних Михайло Баховський повідомляв, що сторона захисту готує апеляції на запобіжні заходи та збирає кошти для внесення застави.

Нагадаємо, учора, 21 квітня, Печерський районний суд обрав запобіжний захід для Михайла Дробницького та Анни Дудіної – двом співробітникам патрульної поліції Києва, котрі втекли під час стрілянини. Їм призначили 60 діб під вартою з правом на заставу в розмірі 266 240 тис. грн для кожного.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався у супермаркет, де утримував присутніх у заручниках. Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина.  Ще один чоловік, СБУ кваліфікує розстріл цивільних як теракт.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських, їх вже відсторонили від виконання службових обов’язків на період перевірки. Сталося це після того, як в соцмережах опублікували відео, де двоє поліцейських тікають, коли чують постріли. Начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку через дії співробітників поліції під час теракту в Києві.

20 квітня стало відомо, що кількість загиблих зросла до семи – у лікарні помер двірник будинку, який закрив собою 12-річного хлопчика. Під час теракту дитина втратила батька та тітку, рідну сестру матері. Мама хлопчика перебуває у лікарні, медики вже організували їм перше побачення, але поки що лише за допомогою відеодзвінка.

Теги: теракт супермаркет відео Євген Жук Ігор Клименко чоловік розслідування адвокат Київ дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квартира, у якій діяла нарколабораторія зі щомісячним прибутком близько 20 млн грн
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн
23 березня, 11:50
Останні чотири роки жирафи у столичному зоопарку трималися на спеціальних препаратах
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
26 березня, 09:18
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Нардеп пожартував про блокування Telegram у столиці
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
1 квiтня, 14:13
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
4 квiтня, 07:05
Cобака «плаче» посеред руїн свого будинку: зворушливе відео
Cобака «плаче» посеред руїн свого будинку: зворушливе відео
7 квiтня, 15:21
Профільні Департаменти КМДА працюють над розрахунками вартості проїзду
Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в громадському транспорті
7 квiтня, 13:48
Вадим Буряковський вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону
Чоловік Полякової розповів, як дружина врятувала йому життя
9 квiтня, 12:49
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
9 квiтня, 11:40

Новини

Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua