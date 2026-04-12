12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 12 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 квітня весь християнський світ відзначає найбільше свято – Великдень (Світле Воскресіння Христове). Також у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день хом'яка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 квітня 2026 року.

Свята в Україні

День працівників ракетно-космічної галузі України

Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників ракетно-космічної галузі України» від 13 березня 1997 році.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день польоту людини в космос

Ця дата встановлена ООН на честь першого польоту людини в космос у 1961 році. Свято символізує початок космічної ери для людства, тріумф науки та міжнародне співробітництво у мирному освоєнні позаземного простору.

Всесвітній день хом'яка

Свято присвячене популярним домашнім улюбленцям. Дата обрана на честь дня, коли у 1930 році зоолог Ізраїль Ахароні знайшов у Сирії першу родину золотистих хом’яків, від яких походять майже всі сучасні декоративні гризуни цього виду.

Релігійні свята та їхня історія

Великдень (Світле Воскресіння Христове)

Це найважливіше свято в церковному календарі, «свято свят і торжество торжеств». Воно встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа з мертвих, що стало символом перемоги життя над смертю, світла над темрявою та викуплення людства від гріха.

Цього дня завершується Великий піст. Віряни відвідують святкові богослужіння, вітають одне одного словами «Христос Воскрес!» – «Воістину Воскрес!», освячують великодні кошики та збираються родинами за святковим столом, розпочинаючи трапезу з паски та крашанок.

День пам’яті преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського

Також 12 квітня вшановують святого Василія Парійського (IX століття), який постраждав за шанування ікон. Він відмовився підписати наказ про знищення ікон і зазнав переслідувань, ставши прикладом непохитності духу.

Народні вірування та прикмети

Великдень завжди був багатий на спостереження за природою:

  • Ясна і сонячна погода на Великдень – до теплого літа та багатого врожаю;
  • Гроза на Великдень – осінь буде пізньою та сухою;
  • Якщо на Великдень дощ – весна буде дощовою, а врожай жита – гарним;
  • Мороз або сніг на свято віщують врожайний на льон та коноплі рік;
  • Якщо під час святкової служби зозуля кує – це до поповнення в родинах або радісних новин.

Історичні події

  • 1204 – Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.
  • 1633 – римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.
  • 1709 – шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.
  • 1820 – Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією.
  • 1908 – український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького.
  • 1912 – у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».
  • 1917 – Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.
  • 1934 – на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).
  • 1945 – віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.
  • 1955 – вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.
  • 1961 – космічний корабель «Восток-1» з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу. Ця дата – Всесвітній день космонавтики.
  • 1970 – на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України.
  • 1980 – Сем'юел Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів.
  • 1992 – у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.
  • 1999 – Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після «зумисних неправдивих свідчень» під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.
  • 2002 – Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.
  • 2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Давид, Іван, Сергій, Анфіса.

