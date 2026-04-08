Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 8 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 квітня в Україні відзначають День працівників військових комісаріатів. У світі відзначають Міжнародний день ромів та Міжнародний день фен-шуй. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Іродіона, Агавa, Руфа, Асинкрита, Флегонта та Єрма.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників військових комісаріатів

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні 8 квітня професійне свято відзначають працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В умовах повномасштабної війни роль цих установ стала критично важливою для забезпечення обороноздатності країни, проведення мобілізаційних заходів та підтримки ветеранів і родин військовослужбовців.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ромів

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було засноване 1990 року на Всесвітньому конгресі ромів у Польщі. Цей день присвячений збереженню самобутності ромської культури, мови та традицій, а також приверненню уваги до проблем дискримінації та захисту прав цієї етнічної спільноти.

Міжнародний день фен-шуй

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День присвячений давньому китайському вченню про гармонію людини з навколишнім середовищем. Його мета – нагадати про важливість організації простору для покращення енергетики в домі, офісі та особистому житті.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Іродіона, Агавa, Руфа та інших

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

8 квітня православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти, які були сучасниками та соратниками апостола Павла. Іродіон був родичем Павла і прийняв мученицьку смерть за віру в Римі.

Агав мав дар пророцтва; він передбачив великий голод та ув’язнення Павла в Єрусалимі. Руф згадується в Посланні до Римлян як «обраний у Господі». Разом з ними згадують Асинкрита, Флегонта та Єрма, які ревно проповідували Євангеліє серед язичників, засновували громади та зазнали переслідувань за християнське вчення у I столітті.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день називали «Іродіон-Льодолам». Існували такі прикмети:

  • Ясна та сонячна погода 8 квітня – літо буде теплим і сонячним;
  • Якщо сонце при сході зустрічається з місяцем (червоний світанок) – буде грозове літо;
  • Вечірня заграва на небі – до сильного вітру наступного дня;
  • Якщо до цього дня не зійшов лід з водойм – весна буде затяжною та прохолодною.

Історичні події

  • 217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;
  • 1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;
  • 1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;
  • 1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);
  • 1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;
  • 1548 рік – Перу стає територією Іспанії;
  • 1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);
  • 1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;
  • 1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;
  • 1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;
  • 1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;
  • 1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;
  • 1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;
  • 1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;
  • 1919 рік – французькі війська залишають Одесу;
  • 1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;
  • 1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;
  • 1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;
  • 1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);
  • 1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;
  • 1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;
  • 1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;
  • 1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);
  • 1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;
  • 1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;
  • 1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;
  • 2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Сергій, Родіон, Марія, Світлана.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
5 квiтня, 09:40
Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва
16 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва
22 березня, 22:00
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 березня, 00:00
Церковний календар. Квітень 2026 року
Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
25 березня, 21:05
Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на квітень 2026: дати нового та повного Місяця
27 березня, 22:50
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
26 березня, 22:00
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Суспільство

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Львівщині випав сніг (відео)
На Львівщині випав сніг (відео)
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
На Хмельниччині зміниться тривалість комендантської години у великодню ніч
На Хмельниччині зміниться тривалість комендантської години у великодню ніч

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua