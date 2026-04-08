8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 квітня в Україні відзначають День працівників військових комісаріатів. У світі відзначають Міжнародний день ромів та Міжнародний день фен-шуй. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Іродіона, Агавa, Руфа, Асинкрита, Флегонта та Єрма.

Свята в Україні

День працівників військових комісаріатів

В Україні 8 квітня професійне свято відзначають працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В умовах повномасштабної війни роль цих установ стала критично важливою для забезпечення обороноздатності країни, проведення мобілізаційних заходів та підтримки ветеранів і родин військовослужбовців.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ромів

Свято було засноване 1990 року на Всесвітньому конгресі ромів у Польщі. Цей день присвячений збереженню самобутності ромської культури, мови та традицій, а також приверненню уваги до проблем дискримінації та захисту прав цієї етнічної спільноти.

Міжнародний день фен-шуй

День присвячений давньому китайському вченню про гармонію людини з навколишнім середовищем. Його мета – нагадати про важливість організації простору для покращення енергетики в домі, офісі та особистому житті.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Іродіона, Агавa, Руфа та інших

8 квітня православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти, які були сучасниками та соратниками апостола Павла. Іродіон був родичем Павла і прийняв мученицьку смерть за віру в Римі.

Агав мав дар пророцтва; він передбачив великий голод та ув’язнення Павла в Єрусалимі. Руф згадується в Посланні до Римлян як «обраний у Господі». Разом з ними згадують Асинкрита, Флегонта та Єрма, які ревно проповідували Євангеліє серед язичників, засновували громади та зазнали переслідувань за християнське вчення у I столітті.

Народні вірування та прикмети

За народним календарем цей день називали «Іродіон-Льодолам». Існували такі прикмети:

Ясна та сонячна погода 8 квітня – літо буде теплим і сонячним;

Якщо сонце при сході зустрічається з місяцем (червоний світанок) – буде грозове літо;

Вечірня заграва на небі – до сильного вітру наступного дня;

Якщо до цього дня не зійшов лід з водойм – весна буде затяжною та прохолодною.

Історичні події

217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;

1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;

1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;

1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);

1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;

1548 рік – Перу стає територією Іспанії;

1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);

1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;

1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;

1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;

1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;

1919 рік – французькі війська залишають Одесу;

1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;

1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;

1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;

1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;

1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;

1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;

1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);

1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Сергій, Родіон, Марія, Світлана.