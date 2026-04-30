У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
Відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для малолітніх дітей
Фото ілюстративне

Поліція Хмельниччини: матері загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі

У Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком 1 рік і 9 місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.  

Мати відволіклась на хвилину

Нещасний випадок стався 29 квітня вранці. За даними слідства, мати з сином перебували на кухні. Жінка на кілька хвилин відволіклась на миття посуду, а хлопчик тим часом виліз на підвіконня і випав із відчиненого вікна.

Дитину госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.  

Чим небезпечні відкриті вікна

Поліцейські нагадують: відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для маленьких дітей, які не усвідомлюють ризику. Аби запобігти трагедії, фахівці рекомендують:

  • не залишати дітей без нагляду в кімнатах із відчиненими вікнами;
  • не ставити біля вікон меблі, якими дитина може скористатися як сходинкою;
  • встановити на вікна замки або фіксатори, які унеможливлюють самостійне відкривання;
  • використовувати спеціальні захисні ґрати або посилені москітні сітки.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик: малюк сперся на москітну сітку, яка не витримала. Дитину госпіталізували, кримінального провадження стосовно батьків не відкривали – родина характеризувалася позитивно.

До слова, у липні 2024 року на Дніпропетровщині дворічна дівчинка вижила після падіння з вікна четвертого поверху – рятувальники ДСНС підняли дитину на ношах і передали медикам. 

Читайте також:

Читайте також

Зловмисники пропонували швидке переоформлення авто без присутності власників, навіть якщо ті перебували за кордоном
У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
30 березня, 17:39
Попередньо, йдеться про самогубство
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
10 квiтня, 18:28
Чоловіка, який супроводжував дітей, доставили до ТЦК після перевірки
Поліція доставила до ТЦК чоловіка прямо зі шкільного автобуса
16 квiтня, 11:59
За попередніми даними, в Одесі загинув Олександр Іваницький
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
20 квiтня, 09:59
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Тема легалізації зброї активно обговорюється в Україні
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
23 квiтня, 12:46

Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
Польська поліція знайшла тіло зниклої українки
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду

Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
