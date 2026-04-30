У Хмельницькому дитина випала з вікна шостого поверху, поки мати мила посуд

Поліція Хмельниччини: матері загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі

У Хмельницькому на вулиці Шевченка хлопчик віком 1 рік і 9 місяців випав із відчиненого вікна шостого поверху житлового будинку та був госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Мати відволіклась на хвилину

Нещасний випадок стався 29 квітня вранці. За даними слідства, мати з сином перебували на кухні. Жінка на кілька хвилин відволіклась на миття посуду, а хлопчик тим часом виліз на підвіконня і випав із відчиненого вікна.

Дитину госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Чим небезпечні відкриті вікна

Поліцейські нагадують: відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для маленьких дітей, які не усвідомлюють ризику. Аби запобігти трагедії, фахівці рекомендують:

не залишати дітей без нагляду в кімнатах із відчиненими вікнами;

не ставити біля вікон меблі, якими дитина може скористатися як сходинкою;

встановити на вікна замки або фіксатори, які унеможливлюють самостійне відкривання;

використовувати спеціальні захисні ґрати або посилені москітні сітки.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Одесі із п'ятого поверху випав трирічний хлопчик: малюк сперся на москітну сітку, яка не витримала. Дитину госпіталізували, кримінального провадження стосовно батьків не відкривали – родина характеризувалася позитивно.

До слова, у липні 2024 року на Дніпропетровщині дворічна дівчинка вижила після падіння з вікна четвертого поверху – рятувальники ДСНС підняли дитину на ношах і передали медикам.