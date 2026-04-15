У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
фото: Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25/Facebook

Прощання з хлопчиком відбудеться завтра

Восьмирічний Богдан Сергеєв загинув 14 квітня в Черкасах унаслідок атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 25.

«Шкільна родина Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 зазнала гіркої втрати з приводу загибелі Сергеєва Богданчика, учня 2 класу. Маленьке життя, обірване російським дроном 14 квітня 2026 року – це трагедія, яка залишає глибоку рану в серці кожного», – йдеться у повідомленні.

Місцева жителька Валентина Гуляницька, яка стала свідком трагедії, розповіла «Суспільному», що Богдан Сергеєв 14 квітня грав з друзями у мʼч на дитячому майданчику. «Ті (діти) полетіли врозсипну, а він тримав два м'ячики, хотів, щоб вони ніде не ділися. Його підкинуло, не знаю, на два метри вгору його підняло, і він упав. Я викликала швидку. На жаль, нічого не змогли зробити. Дуже посікло його», – зазначила вона.

Класний керівник Тамара Магльована розповіла про хлопчика: «Дуже світлою, дуже таким товариським був Богдан. Любив спорт. Ні з ким ніколи не сварився і не бився. Це така світла, дуже приємна дитина».

Прощання з хлопчиком відбудеться завтра, 16 квітня о 14.00 у Будинку трауру.

Нагадаємо, надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина.

До слова, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.

Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено
Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

