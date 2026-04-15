У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії

Прощання з хлопчиком відбудеться завтра

Восьмирічний Богдан Сергеєв загинув 14 квітня в Черкасах унаслідок атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 25.

«Шкільна родина Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 зазнала гіркої втрати з приводу загибелі Сергеєва Богданчика, учня 2 класу. Маленьке життя, обірване російським дроном 14 квітня 2026 року – це трагедія, яка залишає глибоку рану в серці кожного», – йдеться у повідомленні.

Місцева жителька Валентина Гуляницька, яка стала свідком трагедії, розповіла «Суспільному», що Богдан Сергеєв 14 квітня грав з друзями у мʼч на дитячому майданчику. «Ті (діти) полетіли врозсипну, а він тримав два м'ячики, хотів, щоб вони ніде не ділися. Його підкинуло, не знаю, на два метри вгору його підняло, і він упав. Я викликала швидку. На жаль, нічого не змогли зробити. Дуже посікло його», – зазначила вона.

Класний керівник Тамара Магльована розповіла про хлопчика: «Дуже світлою, дуже таким товариським був Богдан. Любив спорт. Ні з ким ніколи не сварився і не бився. Це така світла, дуже приємна дитина».

Прощання з хлопчиком відбудеться завтра, 16 квітня о 14.00 у Будинку трауру.

Нагадаємо, надвечір 15 квітня російська терористична армія спрямувала на Черкаську область ударні БпЛА. Внаслідок цього загинула дитина.

До слова, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.