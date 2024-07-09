У Бухаресті громадяни несуть свічки й іграшки до посольства України

Під час акції посол України в Румунії Ігор Прокопчук засудив російський тероризм

У столиці Румунії перед посольством України небайдужі громадяни запалили свічки та принесли іграшки в пам'ять про жертв російського теракту по Україні 8 липня. Про це повідомляють посольство України в Румунії та представники ЗМІ.

Під час акції посол України в Румунії Ігор Прокопчук засудив російський тероризм та заявив, що незважаючи на жорстокі удари з боку агресора, Росії не вдасться зламати українську націю: «Україна продовжить боротьбу за свою незалежність і територіальну цілісність і обов'язково переможе».

Участь в акції взяли українські дипломати, громадяни України що перебувають на території Румунії та громадяни Румунії.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти.

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні.