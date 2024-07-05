НАТО відстає від Росії у розвитку штучного інтелекту – Bloomberg

НАТО відстає від Росії у розвитку штучного інтелекту на фоні війни в Україні

Росія активно використовує кібератаки проти України, країн Балтії та Східної Європи

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс, висловив серйозне занепокоєння щодо недостатньої готовності Альянсу до викликів у кіберпросторі та штучному інтелекті.

У своїй статті для Bloomberg Ставрідіс відзначив потенціал нового генерального секретаря НАТО, Марка Рютте, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів. Він описав Рютте як невибагливого, організованого та досвідченого політика, здатного впоратися з викликами, що стоять перед Альянсом. Проте, адмірал наголосив на необхідності активізації зусиль НАТО у сфері кібербезпеки та ШІ.

«Російський уряд та його хакерські партнери посилюють свій зловмисний кіберфронт, здійснюючи постійні прямі атаки проти України, країн Балтії та багатьох країн Східної Європи. Президент Владімір Путін знає, що його країна не може перемогти НАТО лише військовою силою – колективний оборонний бюджет членів Альянсу приблизно в 10 разів перевищує бюджет Російської Федерації – і він, ймовірно, розпочне кібератаки безпосередньо проти Альянсу», – зауважив Ставрідіс.

Адмірал підкреслив, що Росія активно використовує кібератаки та дезінформацію, підриваючи згуртованість Альянсу та підтримку України. Він навів приклад американського експерта з дезінформації, який, проживаючи в Москві, використовував ШІ для створення десятків вебсайтів, спрямованих на підрив єдності НАТО.

«З часом ШІ стане потужним інструментом на полі бою – від створення аватарів, які можуть консультувати командирів з питань тактики і стратегії, до систем озброєння, які об'єднують безпілотні платформи спостереження і нападу на суші, морі і в повітрі. Машини, що навчаються, також значно поліпшать «бек–офіс» війни, особливо в технічному обслуговуванні і логістиці – справжніх ключах до ефективної військової діяльності. НАТО не рухається достатньо швидко, щоб випередити Росію, яка швидко навчається в умовах реального конфлікту, в той час, як НАТО обмежується випробуваннями і гіпотетичними міркуваннями», – вважає Ставрідіс.

Ставрідіс наголосив, що кібервійна та ШІ є взаємопов'язаними загрозами, і Росія активно використовує обидва інструменти. Він закликав НАТО прискорити свої зусилля в цих сферах, щоб не відставати від Росії та забезпечити ефективну колективну оборону.

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